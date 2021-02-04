Спасатели ушли в огонь

В Красноярске трое спасателей погибли при тушении крупного пожара на складе автозапчастей. В составе звена газодымозащитной службы они искали человека, который находился внутри помещений. Позднее его обгорелое тело было обнаружено в ходе тушения. По предварительным данным, пропавшие спасатели могли сбиться с пути из-за сильного задымления, у них мог закончиться воздух в баллонах. Для расследования причин произошедшего министр МЧС России Евгений Зиничев поручил создать специальную комиссию.



Как рассказали в спасательном ведомстве, сообщение о возгорании в здании склада автозапчастей фирмы «Автотрейд», расположенного в промзоне Красноярска, поступило на пульт пожарной охраны в 10:40. Густой черный дым был виден из разных уголков города. Уже через пять минут первые расчеты спасателей были на месте. Площадь пожара составила 800 кв. м, но менее чем за час она превысила 3 тыс. кв. м. Вторая категория сложности пожара была поднята до третьего уровня. Группировка пожарных все время наращивалась. Она возросла с 70 человек до 169, число спасательной техники — с 21 до более 50 единиц. Начальник ГУ МЧС России по Красноярскому краю Игорь Лисин рассказал, что для тушения пожара были проложены две магистрали для подачи воды. Само тушение затрудняли сложная планировка помещений и большое количество пластика, который там хранился.

В задымленный склад вошли пять звеньев газодымозащитной службы. Пожарным поступила информация о том, что там может находиться работник, который не успел эвакуироваться при возникновении опасности. Через некоторое время радиосвязь с одним звеном из трех спасателей пропала. Согласно данным радиообмена, которые приводит telegram-канал «Силовик», густой дым мог дезориентировать пожарных. К тому же не исключено, что во время последнего выхода на связь у них подходил к концу запас воздуха. «У нас закончился воздух»,— говорит один из спасателей. «Ищи выход, ищи»,— кричит его коллега.

Губернатор Александр Усс, побывавший на месте происшествия, оценил ситуацию как тяжелую. «Собственники утверждают, что система тушения сработала, но не справилась из-за стремительного распространения огня… В здании склада, предположительно, находился работник компании. На разведку в огонь ушло звено пожарных, обрушилась кровля. Связи с ребятами нет, остается надеяться на чудо»,— написал на своей странице в Instagram губернатор.

Вскоре на месте пожара было обнаружено тело, как предполагает управление МЧС, работника склада. Вечером мэр Красноярска Сергей Еремин подтвердил гибель трех сотрудников МЧС. «Всегда в таких ситуациях уповаешь на спасателей, ведь сам ничем помочь не можешь — непредсказуемая стихия…И тут такие горькие события. Гибель троих пожарных и работника склада, на поиски которого они отправились, пытаясь спасти... Профессия героев, когда каждая борьба с пожаром — это риск»,— написал градоначальник в Instagram.

Для установления причин инцидента глава МЧС России Евгений Зиничев распорядился создать специальную комиссию. В Красноярск вылетела группа специалистов центрального аппарата спасательного ведомства во главе с заместителем министра Ильей Денисовым. «В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка соблюдению ответственными лицами требований законодательства о пожарной безопасности»,— заявил прокурор края Роман Тютюник. Управление Следственного комитета РФ по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ход следствия и его итоги по распоряжению главы СКР Александра Бастрыкина взяты на контроль центральным аппаратом ведомства.

На момент сдачи номера в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что пожар локализован на площади 3,9 тыс. кв. м.

Константин Воронов