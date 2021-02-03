В Красноярске площадь пожара на складе автозапчастей возросла до 3,5 тысяч квадратных метров

В Красноярске произошел сильный пожар на складе автозапчастей, расположенный на улице Калинина. Об инциденте рассказали в пресс-службе краевого управления МЧС. По данным спасательного ведомства, сообщение о пожаре в здании склада поступило в экстренные службы в 10:40.

Густой черный дым был виден из разных уголков города. Первоначально пожару был присвоен второй ранг сложности, однако вскоре он был повышен до третей категории. На месте работают 27 единиц техники и почти 70 пожарных.

Площадь пожара возросла до 3,5 тыс. кв. м. Спасатели развернули три боевых участка, пять звеньев газодымозащитной службы проверяют склад на наличия людей. Дополнительно к месту пожара для замера воздуха направлена передвижная экологическая лаборатория краевого учреждения «Центр реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края».

Илья Николаев