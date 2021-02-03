Сервис для покупок «Яндекс.Маркет» открыл сортировочный центр в Краснодаре. Об этом “Ъ-Кубань” сообщили в пресс-службе компании.

Сортировочный центр открылся на ул. Вишняковой, 7/1. Он будет обслуживать 14 населенных пунктов, расположенных в пригороде Краснодара. Среди них поселки Российский, Плодородный, Индустриальный, Знаменский, Лорис, Краснодарский, Победитель, станица Старокорсунская, пос. Яблоновский, аул Новая Адыгея и другие. Мощность сортировочного центра, а также инвестиции в проект в «Яндекс.Маркете» назвать отказались.

По данным компании, магазины из Краснодара могут подключиться к «Яндекс.Маркету» по модели FBS — Fulfillment by Seller (продажи с фулфилментом магазина). Ее суть заключается в том, что предприниматель размещает свои товары на сервисе, но хранит их на своем складе, а также самостоятельно занимается упаковкой. Доставкой займется непосредственно «Яндекс.Маркет». Чтобы отгружать заказы по этой модели, у продавца должна быть возможность собирать от 50 заказов в день и привозить их в сортировочный центр не реже 5 дней в неделю, отмечают в компании.

В «Яндекс.Маркете» отмечают, что сотрудничество с сервисом позволит предпринимателям расширить клиентскую аудиторию. Кроме того, он берет на себе вопросы общения с клиентом, а также оформление возвратов.

По данным «Яндекс.Маркета», в Краснодаре 77% пользователей онлайн-магазинов делают покупки минимум раз в месяц, 28% — минимум раз в неделю.

«Яндекс.Маркет» создан на основе маркетплейса «Беру» – совместного предприятия «Яндекса» и Сбербанка, запущенного в 2017 году и закрытого в качестве отдельного проекта осенью в 2020 году. После того, как «Яндекс» и Сбербанк решили разделить между собой совместные проекты «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», IT-гигант выкупил долю партнера за 42 млрд руб. Сейчас по рекламной модели с «Яндекс.Маркетом», по его собственным данным, сейчас сотрудничают 25 тыс. магазинов, то по трансакционной — 7,3 тыс.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в июне 2020 года в Краснодаре стартовало строительство логистическо-промышленного комплекса компании Wildberries. Размер инвестиций в проект оценивается в 6,5 млрд руб.

Кроме того, в ноябре 2020 года сеть Fix Price заключила крупнейшую за всю историю региональных рынков сделку, договорившись с A2 Group о строительстве вблизи Краснодара логистического центра почти на 70 тыс. кв. м. Инвестиции в проект могут достигнуть 2,5 млрд руб.

Алексей Белянин