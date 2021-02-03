«Рынок новостроек привлекает все больше внимания»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассуждает, как может измениться спрос на жилые объекты в Новой Москве.

Рынок новостроек Новой Москвы привлекает все больше внимания: жилье в старых границах города растет в цене, и многие потенциальные клиенты, особенно на фоне пандемии, все чаще рассматривают варианты возможного переселения в более просторные квартиры. В связи с этим, как считают эксперты компании «Метриум», в ближайшие годы в Новой Москве можно ожидать если не бум спроса, то существенный его рост. И многие инвесторы смогут на нем заработать.

Одной из наиболее популярных стратегией инвестирования в новостройки считается вложение средств на ранних этапах возведения объектов с последующей продажей перед вводом в эксплуатацию. Важное правило для инвестора — выбор ликвидного объекта. Есть особенности с точки зрения подбора квартиры для перепродажи, отмечают брокеры. Если в «старой» Москве спрос смещается в сторону классических двухкомнатных квартир, то в Новой значительным интересом пользуются двухкомнатные варианты с европланировкой, однокомнатные классические квартиры и компактные студии.

Конечно, важно учитывать транспортную доступность и удаленность новостройки. Ведь многие покупатели квартир в Новой Москве по-прежнему плотно связаны со «старой», ездят на работу и к друзьям, родственникам. Прослеживается достаточно четкая зависимость между уровнем цен в комплексе и его удаленностью от МКАД — чем ближе, тем дороже. Немаловажный фактор — наличие собственной инфраструктуры в жилом квартале — это и школы, и магазины, и коммерческая недвижимость. Вложения в новостройку в Новой Москве на стадии котлована могут принести инвестору высокий доход, отмечают эксперты. Но есть и существенные риски, к примеру, конкуренция. Проекты здесь в основном масштабные, в них тысячи квартир. Инвестор должен понимать, что конкурировать ему потом придется как с девелоперами, так и с другими инвесторами.