Sony продала 4,5 млн PlayStation 5 в 2020 году

Японская компания Sony опубликовала отчет (.pdf) за четвертый квартал 2020 года, в котором сообщила о рекордной квартальной прибыли игрового подразделения в истории компании. В целом выручка за четвертый квартал 2020 года выросла на 9,5%, до $25,7 млрд, операционная прибыль увеличилась на 62%, до $3,5 млрд. В компании увеличили прогноз годовой выручки на 6,5%, до $83,8 млрд, прибыли — на 86%, до $10,3 млрд, что будет являться рекордными показателями для Sony.

Лучше всего себя показало игровое подразделение компании: благодаря выпуску PlayStation 5, высоким продажам игр и подписке PlayStation Plus выручка подразделения увеличилась на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и достигла $8,4 млрд. Операционная прибыль выросла на 50%, до $763,3 млн. Это рекордные показатели за все время существования бренда PlayStation.

В четвертом квартале 2020 года Sony смогла продать 4,5 млн консолей PlayStation 5, несмотря на постоянный дефицит в магазинах. Однако в компании отмечают, что из-за того, что консоль продается дешевле себестоимости, прибыль полностью не покрывает расходы на производство PS5.

Результат PS5 аналогичен тому, сколько на старте было продано PlayStation 4 (к настоящему моменту продано свыше 106 млн PS4). Спрос на PS4 в прошлом квартале уменьшился на 77% — всего в магазины компания поставила около 1,4 млн консолей. Sony продала в четвертом квартале 2020 года PS4 меньше, чем в третьем.

Выручка киноподразделения компании упала на 17%, до $1,8 млрд, из-за отсутствия крупных релизов во второй половине 2020 года, но прибыль увеличилась на 316%, до $212 млн, благодаря росту цифровых продаж и телевизионных прав во время пандемии коронавируса. Прибыль отделения электроники выросла на 32%, до $1 млрд, благодаря увеличению продаж телевизоров и цифровых камер.

Сегодня, 3 февраля, также была опубликована и отчетность американского производителя видеоигр Electronic Arts. Его показатели разочаровали инвесторов, и акции компании после публикации отчетности просели на 5%.

О том, xем отличаются PlayStation 5 и Xbox Series X, читайте в материале “Ъ” «Sony и Microsoft начинают новую игру».

Евгений Федуненко