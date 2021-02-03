Акции Electronic Arts просели на 5% после публикации отчетности

Котировки Electronic Arts на Nasdaq просели более чем на 5% сразу после публикации финансовой отчетности по итогам четвертого квартала 2020 года.

Американский разработчик видеоигр завершил квартал с чистой прибылью в $211 млн, что значительно уступает показателю 2019 года в $346 млн. Выручка компании за этот период достигла $1,67 млрд (рост на 5% по сравнению с 2019 годом), что, однако, гораздо хуже прогнозов аналитиков, ожидавших увидеть этот показатель на уровне $2,39 млрд. В пересчете на одну акцию прибыль составила $0,72 при прогнозируемых $2,94.

Что касается годовых показателей, то выручка EA за 12 отчетных месяцев составила $5,7 млрд, что всего на 0,05% лучше, чем годом ранее. А чистая прибыль сократилась почти на 60% — с $2,8 млрд до $1,2 млрд.

Рыночная капитализация EA в декабре 2020 года оценивалась в $40 млрд. Тогда же компания выдвинула предложение о покупке британского разработчика и издателя игр Codemasters, оценив его в $1,2 млрд ($7,98 за акцию).

Кирилл Сарханянц