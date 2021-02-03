В Екатеринбурге для реконструкции ЦПКиО не могут найти инвестора

Для реконструкции ЦПКиО им. В.В. Маяковского, которую запланировали еще в 2018 году, не могут найти инвестора. С потенциальным инвестором — Acons Group (строит ЖК Clever Park рядом с ЦПКиО) не было заключено концессионное соглашение или какая-то иная форма частно-государственного партнерства. Между тем, как отметили в компании застройщика, они готовы рассмотреть варианты своего участия «жизни парка».

Напомним, еще в марте 2019 года прошли общественные обсуждения нового облика парка. Концепцию разрабатывало голландское бюро Svesmi, по заказу Acons Group (строит ЖК Clever Park рядом с ЦПКиО). Как пояснили “Ъ-Урал” в Acons Group в 2020 году совместно с новым директором парка Екатериной Кейльман, предложенная два года назад концепция по развитию парка была актуализирована. Бюро Svesmi учли пожелания горожан, высказанные на слушаниях в Ельцин Центре, рекомендации различных отделов администрации города и практические наработки и пожелания новой команды парка.

«Теперь абстрактная концепция носит достаточно прикладной характер мастер-плана. Затраты на эти доработки мы полностью взяли на себя, также как разработку изначального проекта. Внутри компании мы рассматриваем эту историю как наш вклад в развитие города, в котором живем и работаем, являясь социально-ответственным бизнесом», — рассказали в пресс-службе Acons Group.

Как объяснили в компании застройщика, «дальнейшая реализация проекта требует очень серьезных затрат» как со стороны потенциального инвестора, так и со стороны муниципалитета.

«Необходимо фиксировать все обязательства и риски в рамках концессионного соглашения или какой-то иной формы частно-государственного партнерства. В 2019 году муниципалитет приступил к поиску юридических решений по привлечению инвестора, а управление культуры города и сам парк, тем временем, выбрали стратегию "здесь и сейчас", улучшая то, что можно сделать лучше уже сегодня, без глобальных инвестиций. Мы уверены, что совместные усилия администрации и новой команды парка Маяковского позволят найти оптимальное решение и будем рады рассмотреть варианты своего участия в жизни парка», — пояснили в пресс-службе компании.

«Была проделана большая работа по поиску правовых механизмов по связи с потенциальным инвестором, но по ряду причин этот вопрос никак не приземлен. То есть сегодня говорить о том, что у парка есть инвестор не приходится. Да мы благодарны Acons Group за то, что они оплатили работу проектного бюро, но дальнейшей концессии – схемы участия инвестора в парке нет», — рассказал начальник управления культуры города Илья Марков. Он также рассказал, что уже несколько обращались за финансированием в субъект, но получали лишь отказы.

По словам господина Маркова, в этом году решили сосредоточиться на строительстве детской площадки и реконструкции летнего театра эстрады. «Мы решили, что без четкого понимания инвестиций в объеме почти 2 млрд рублей, проще сделать то, что мы можем сделать здесь и сейчас. Но работа над документами должна продолжаться и мы должны будем вместе утвердить техническое задание», — рассказал господин Марков.

Напомним, вопрос реконструкции парка и строительства веерного депо обсуждался накануне на комиссии по городскому хозяйству Екатеринбургской городской думы.