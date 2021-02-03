Давние убийства пригодились для суда

Следственный комитет России (СКР) завершил уголовное дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Он обвиняется в организации убийств и покушений, совершенных еще в начале 2000-х. По версии следствия, преступления были частью разборок, которые господин Фургал устраивал с бизнес-партнерами и конкурентами. Сам он вины не признает, а уголовное преследование экс-чиновника привело к длительным массовым акциям протеста в его регионе.

«Главным управлением по расследованию особо важных дел СКР в окончательной редакции предъявлено обвинение Сергею Фургалу. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. "а", "е", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом), п. "а", "ж", "з", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой)»,— сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

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Как не раз рассказывал “Ъ”, действующий на тот момент губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан и под конвоем привезен в Москву 9 июля прошлого года. Следователь Юрий Буртовой, специализирующийся на расследовании нераскрытых насильственных преступлений прошлых лет, обвинил его в организации двух заказных убийств (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство, совершенных в Хабаровском крае в 2004–2005 годах. Исполнителями преступлений выступали другие фигуранты, которых арестовали еще в ноябре 2019 года.

По версии следствия, господин Фургал заказал физическое устранение своего конкурента Евгения Зори и партнера Олега Булатова, еще одно покушение, на коммерсанта Александра Смольского, сорвалось по не зависящим от организатора причинам.

«Причастность обвиняемого к совершению этих преступлений удалось установить в рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет, остававшихся долгое время нераскрытыми. В 2019 году тщательный анализ всех ранее собранных материалов в совокупности с результатами экспертных исследований и другими доказательствами позволил следствию сделать однозначные выводы о причастности Фургала и участников организованной преступной группы к вышеуказанным преступлениям, а также об их мотивах»,— сказали в СКР.

Следствие пришло к выводу, что решения о совершении убийств были обусловлены продвижением коммерческих интересов Фургала и его соучастников.

Так, с целью расширения бизнеса Фургал и его компаньон Николай Мистрюков открыли новые пункты по приему металлолома в Амурской области, где аналогичной предпринимательской деятельностью занимался господин Смольский. Последний принимал товар по более высокой цене, создавая конкуренцию Фургалу. «Желая вытеснить Смольского с рынка, Фургал и Мистрюков требовали от него изменения цен и с этой целью неоднократно провоцировали конфликты, в том числе путем подачи заявлений в правоохранительные органы,— отмечает следствие.— Не достигнув желаемого результата, соучастники приняли решение о физическом устранении конкурента. В гараж, где находился потерпевший, были брошены две гранаты, одна из которых взорвалась рядом с его воротами. Вторая граната попала внутрь, но не взорвалась, благодаря чему Смольский выжил, получив телесные повреждения. После этого конкурент, как и требовали обвиняемые, снизил закупочные цены на металл».

Исполнителем этого преступления СКР считает Марата Кадырова, который задержан и арестован.

«Преследуя корыстные интересы, Фургал и Мистрюков также организовали устранение Зори,— добавили в Следственном комитете.— Поводом послужила неприязнь, возникшая на почве длительного конфликта между соучастниками и предпринимателем из-за судебных разбирательств по поводу приобретенного Зорей железобетонного завода. По указанию Фургала и Мистрюкова участниками организованной преступной группы предприниматель был убит».

Бизнесмена, напомним, расстреляли за день до вынесения судебного решения в отношении спорного имущества. Исполнителем этого преступления, по версии следствия, выступил участник организованной группы — Андрей Палей, который также в настоящее время находится под стражей.

После убийства предпринимателя Евгения Зори Фургал и его деловые партнеры Николай Мистрюков и Олег Булатов задерживались в качестве подозреваемых, так как имевшийся между ними конфликт был очевиден для всех.

Однако в 2004 году уголовное преследование в отношении них было прекращено ввиду недостаточности доказательств для привлечения к уголовной ответственности. Вместе с тем своих компаньонов в организации этого убийства заподозрил бывший сотрудник милиции Олег Булатов. По материалам дела, господа Фургал и Мистрюков, опасаясь обращения господина Булатова в правоохранительные органы, дали указание совершить его убийство, которое вновь исполнил Палей. Булатов был расстрелян возле своего дома, где его еще живым обнаружила несовершеннолетняя дочь, которая, услышав выстрелы, вышла во двор дома. От полученных огнестрельных ранений он скончался на месте.

«Причастность Фургала и других участников организованной преступной группы к убийствам и покушению на убийство подтверждается многочисленными показаниями потерпевших, свидетелей и самих обвиняемых, заключениями произведенных судебных экспертиз, а также иными доказательствами в их совокупности»,— резюмировали в СКР.

Отметим, что сразу после задержания Сергея Фургала в Хабаровском крае начались длительные масштабные акции протеста. Их участники настаивают на политических мотивах уголовного преследования бывшего губернатора. Сам господин Фургал и большинство его подельников вины не признают, на сотрудничество со следствием пошел господин Мистрюков.

Александр Александров