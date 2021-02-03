Россия с 15 февраля возобновит авиасообщение с Азербайджаном и Арменией

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документы о возобновлении авиасообщения с Азербайджаном и Арменией, сообщила пресс-служба правительства. Ограничения будут сняты с 15 февраля.

«Принято решение возобновить с 15 февраля 2021 года на взаимной основе международное авиасообщение с Азербайджаном (Москва—Баку, два рейса в неделю) и Арменией (Москва—Ереван, четыре рейса в неделю)»,— указано на сайте правительства. Одновременно правительство объявило о возобновлении с 8 февраля железнодорожного сообщения с Белоруссией.

Ограничения на вьезд иностранцев в Россию были впервые введены в марте 2020 года, во время распространения коронавируса. В января господин Мишустин подписал распоряжение, которое разрешает с 1 февраля прибытие из Белоруссии и Армении при условии наличия отрицательного теста на COVID-19. Отметим, что в конце 2020 года Азербайджан закрыл сухопутную границу с Россией вплоть до 1 марта. Сообщений о снятий ограничений на пересечение границы по суше не было.

В России выявлено более 3,9 млн случаев заражения коронавирусом, 74 684 больных умерли, сообщал федеральный оперативный штаб. Число случаев в Армении и Азербайджане — 167 231 и 230 455 соответственно. В Армении погибли 3089 заразившихся коронавирусом, а Азербайджане — 3141.

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