В Заксобрании Петербурга предложили отменить банковскую комиссию для меценатов-благотворителей

Руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Александр Тетердинко предложил изменения в федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», которые бы отменили для меценатов банковскую комиссию при переводах на благотворительность. Об этом сообщает «Фонтанка».

Проект инициативы петербургский парламент уже принял в первом чтении. Авторы проекта подчеркнули, что чаще всего денежные средства жертвуются именно переводом благотворительным организациям на расчетный счет, поэтому жертвователей следует освободить от оплаты соответствующей комиссии.

Ранее “Ъ-СПб” рассказывал о готовящемся рассмотрении Заксобранием поправок в закон об информации.