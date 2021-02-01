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Заксобрание Петербурга рассмотрит поправки в закон об информации

Депутаты Законодательного собрания рассмотрят в первом чтении проект постановления «О внесении изменения в статью 15-1 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», внесенный депутатами Анастасией Мельниковой и Денисом Четырбоком еще в мае 2020 года.

Как сообщается в пояснительной записке, документом предлагается обеспечить включение в единый реестр доменных имен и сетевых адресов сайтов, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено, сайтов, которые распространяют информацию о способах, методах разработки, изготовления и использования сильнодействующих и ядовитых веществ, местах их приобретения. Авторы указывают, что «сильнодействующие вещества можно приобрести в интернет-магазинах и на интернет-форумах, при этом отсутствуют правовые основания для блокирования сайтов, содержащих такую информацию».

Как отметил председатель Заксобрания Вячеслав Макаров, «у них (правоохранительных органов — “Ъ-СПб”) в настоящее время отсутствуют правовые основания для оперативной блокировки подобных сайтов. Задача законодателей всех уровней — дать в руки полиции инструмент, который позволит повысить эффективность противодействия и профилактики незаконного оборота сильнодействующих и ядовитых веществ в цифровом пространстве».

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