«Оппозиционная платформа» инициировала импичмент Зеленскому

Фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде инициирует импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому. Причиной стали санкции против телеканалов «112. Украина», NewsOne, ZIK и их владельца — депутата от «Оппозиционной платформы» Тараса Козака.

«Мы инициируем процедуру импичмента президента Зеленского»,— сказал во время заседания Верховной рады сопредседатель «Оппозиционной платформы» Вадим Рабинович (цитата по «Украинским новостям»). Он также сообщил, что в ближайшее время партия проведет съезд, чтобы обсудить дальнейшие шаги.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против депутата Тараса Козака и против принадлежащих ему телеканалов. Из-за этого вещание каналов было прекращено. По данным опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 27 января по 1 февраля, рейтинг поддержки господина Зеленского упал до 22,1% (такое количество украинцев проголосовало бы за него в случае выборов).

«Оппозиционная платформа» назвала санкции актом «узурпации власти, откровенной цензуры, механизмом установления диктатуры и тирании в стране, попранием всех международных принципов и норм демократии». Сами телеканалы сочли решение президента уничтожением трех оппозиционных телеканалов.