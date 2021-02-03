ФСИН усилит комиссию в Иркутской области из-за множества выявленных нарушений

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) направляет дополнительную группу сотрудников в управление по Иркутской области в помощь комиссии, которая работает в регионе с 18 января. Это связано с большим количеством нарушений, выявленных комиссией во время проверки соблюдения прав человека в учреждениях регуправления ФСИН. Ранее были выявлены факты незаконных действий персонала в СИЗО-1 Иркутска и ИК-6. Руководители этих учреждений были отстранены от исполнения служебных обязанностей на время проверки.

«Представители центрального аппарата ФСИН России на протяжении нескольких месяцев будут оказывать практическую помощь сотрудникам ГУФСИН и подведомственных учреждений, а также проводить работу по сопровождению ранее возбужденных уголовных дел»,— говорится в сообщении на сайте ведомства. Сотрудники будут находиться в регионе до окончания расследования уголовных дел и привлечения всех виновных лиц к ответственности.

Напомним, на прошлой неделе СУ СКР по Иркутской области задержало старшего оперуполномоченного оперативного отдела СИЗО-1. В его отношении возбуждено уголовное дело. Его подозревают в совершении умышленных действий, в результате которых в одной из камер СИЗО подвергся насилию 29-летний осужденный. Он был доставлен в больницу.

Проверка организации работы по соблюдению прав человека в учреждениях ГУ ФСИН по Иркутской области началась 18 января ввиду большого количества жалоб, которые поступали после бунта в исправительной колонии №15 в Ангарске весной прошлого года.

Подробнее о бунте — в публикации “Ъ” «В Ангарской колонии есть погибший».

Екатерина Еременко, Иркутск