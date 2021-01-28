По делу об издевательствах над заключенным задержан сотрудник иркутского СИЗО

Следственное управление СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного оперативного отдела СИЗО-1. Он задержан. Сотрудник следственного изолятора подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий). Напомним, ранее Федеральная служба исполнения наказаний на время служебной проверки отстранила от работы руководство СИЗО-1 Иркутска и ИК-6.

Проверка началась по фактам возможного сексуального насилия над осужденным и незаконных действий сотрудников исправительного учреждения. «По версии следствия, в конце ноября прошлого года старший оперуполномоченный оперативного отдела ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Иркутской области, действуя умышленно, превысил свои должностные полномочия, в результате чего в одной из камер СИЗО в отношении 29-летнего осуждённого были совершены противоправные действия, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью», — говорится в сообщении регионального СУ СКР. В декабре в СМИ сообщалось о пытках осужденного из Тувы. Он был доставлен в больницу.

Екатерина Еременко