Сертификаты вакцинации создали путаницу

Жители Москвы и Подмосковья жалуются на путаницу с электронными сертификатами о вакцинации от коронавируса. Кому-то сразу после второй дозы препарата приходит специальный QR-код, другие испытывают трудности с тем, чтобы оформить его в личном кабинете на «Госуслугах». При этом власти до сих пор не определились, для чего нужен этот QR-код, а мошенники уже предлагают купить поддельный сертификат в интернете. Почему возникла такая ситуация? Подробности — у Григория Колганова.

Сертификат вакцинации против коронавируса в Москве можно оформить с начала января. И больше чем за две недели документ получили 34 тыс. человек — об этом отчитались в департаменте информационных технологий. Как говорят власти, так называемый паспорт вакцинированного можно получить на портале «Госуслуги» в личном кабинете после введения второй дозы препарата. В теории предъявить сертификат просто: после оформления в мобильном приложении будет доступен QR-код. Но на практике все оказалось сложнее. Главный редактор сайта Vilianov.com Сергей Вильянов сделал вторую прививку в начале января, но на «Госуслугах» до сих пор ничего не появилось: «Я мучительно искал, где это все можно найти, но не нашел. То есть мне дали сертификат, и все. У меня в ленте огромное количество вакцинированных уже, все хвастаются, все показывают сертификаты, а про QR-код я даже ни разу обсуждения не слышал, вот в чем проблема. Такое ощущение, что это какая-то либо очень выборочная история, либо вообще неработающая».

С QR-кодами возникла путаница.

Если москвич, судя по объяснению властей, должен получить его сам в личном кабинете, то в Московской области его присылают автоматически.

Жительница Раменского Оксана, например, получила уведомление сразу после второй прививки.

«Буквально в этот же день или в следующий мне пришел через портал «Госуслуги» QR-код сертификата о вакцинации, который предлагают скачать в PDF-формате. Нигде я пока его не применяла, у меня его никто не спрашивал», — рассказала Оксана.

“Ъ FM” отправил запрос в столичный департамент информационных технологий. На федеральном уровне идею «ковидных паспортов» неоднократно отвергали. Тем не менее такие документы собирались вводить в некоторых регионах, например, на Сахалине и в Башкирии. В республике сначала обещали выдавать их с 5 февраля, но в итоге отложили, пока прививку не получат 25% населения. Для чего сейчас может быть нужен этот сертификат не очень понятно. Возможно, поэтому к ним пока не относятся серьезно, считает консультант по интернет-безопасности компании Cisco Алексей Лукацкий: «В Москве дают сертификаты, но только в том случае, если вакцинация делается “Спутником”, а, например, для тех, кто участвует в вакцинации по другим прививкам, никаких документов, сертификатов, QR-кодов не выдают.

Никто не понимает, что с этими документами потом делать, потому что никаких запретов на какие-либо действия, в зависимости от результатов прививок, нет.

И эта бумажка дается во многом только для успокоения человека, который эту вакцинацию прошел».

Как предполагал губернатор Андрей Воробьев, электронный сертификат поможет гражданину не попасть под ограничения. Правда, под какие, он не уточнил. Если QR-коды о вакцинации все же привяжут к аккаунту на «Госуслугах», это действительно может работать, говорит директор департамента информационной безопасности Национальной инжиниринговой корпорации Лука Сафонов. Там же можно будет проверить подлинность сертификата.

«Наличие у человека того или иного сертификата, которые проверяются через эти сервисы, я думаю, это сильно упростит и ускорит многие вещи, даже международные перелеты или посещение каких-то мероприятий, те же самые организаторы могут запросить сертификат, либо как-то можно связать человека с его данными, проверить заранее его. Опять же это можно все привязать к номеру машины для того, чтобы фиксировать передвижение людей, зараженных или недавно переболевших, которые могут представлять риск для других членов общества», — отметил Лука Сафонов.

Кстати, сейчас сертификаты вакцинации привлекают и мошенников. По данным Роскачества, человеку предлагают либо купить такой документ, либо просят логин и пароль от «Госуслуг», чтобы якобы загрузить туда необходимую информацию. Масштаб пока невелик. Однако если «ковидные паспорта» действительно введут, серый рынок, кажется, будет к этому готов.

Елена Иванова, Даниил Бабкин