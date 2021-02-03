«ОВД-Инфо»: скорая отказывается госпитализировать задержанных с травмами

Сотни людей остались ночевать в ОВД после несогласованных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального, сообщил «ОВД-Инфо». Правозащитному центру сообщили, что нескольких задержанных отказываются госпитализировать, несмотря на травмы.

По данным «ОВД-Инфо», в ОВД «Ясенево» скорая отказалась отправить в больницу несовершеннолетнего, хотя он плохо себя чувствует. Также скорая не стала госпитализировать двух несовершеннолетних в ОВД «Обручевский». Их ударили при задержании. По информации правозащитного центра, в ОВД «Марфино» врачи отказались отправлять в больницу задержанного с подозрением на перелом ноги. В ОВД «Тропарево-Никулино» находился задержанный со сломанной рукой. Неизвестно, госпитализировали его или нет, так как полиция запретила использовать телефоны.

2 февраля суд изменил условный срок Алексею Навальному на реальный. Фактически он проведет в колонии около 2 лет и 8 месяцев. После оглашения решения в Москве и Санкт-Петербурге прошли массовые акции в поддержку оппозиционера. По информации «ОВД-Инфо», было задержано около 1,4 тыс. человек.

Подробнее о деле Алексея Навального — в материале “Ъ” «Узник замка "Ив"».