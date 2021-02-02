Защита Навального обжалует замену условного срока на реальный

Защита Алексея Навального собирается обжаловать решение суда о замене условного срока политика по делу «Ив Роше» на реальный. Об этом сообщил адвокат оппозиционера Ольга Михайлова.

«Обжаловать мы, естественно, будем»,— сказала госпожа Михайлова журналистам.

В 2017 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал приговор российского суда по делу «Ив Роше» Алексею Навальному и его брату Олегу произвольным и необоснованным. «Мы известим Комитет Совета Европы о том, что решение, которое они приняли в октябре 2017 года, так и не исполнено. Более того, по этому решению сейчас Алексей Навальный заключен под стражу на длительный срок»,— сказала адвокат.

Суд заменил условный срок Алексея Навального на три года и шесть месяцев колонии общего режима. В срок засчитаны 10 месяцев, проведенные им ранее под домашним арестом, а также дни до суда с 17 января, когда политика задержали по возвращении из Германии. Там он проходил лечение после предполагаемого отравления веществом из группы «Новичок». Замену условного срока на реальный инициировала Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН).

Как проходил суд над оппозиционером — в онлайн-трансляции “Ъ”.