Штаб Навального объявил акцию в центре Москвы

Штаб Алексея Навального в Москве объявил о проведении в центре города акции после того, как суд изменил оппозиционеру условный срок на реальный. Перед оглашением приговора в столице закрыли доступ на Красную и Манежную площади, а в Санкт-Петербурге — Дворцовую. На Манежную площадь в Москве стягиваются бойцы ОМОНа.

Выездное заседание Симоновского райсуда по делу Алексея Навального прошло в Мосгорсуде. Суд заменил господину Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима. В срок заключения будет зачтен почти год, который оппозиционер провел под домашним арестом.

28 декабря 2020 года ФСИН попросила суд заменить оппозиционеру условный срок на реальный из-за нарушения им условий испытательного срока по делу «Ив Роше». 17 января его задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения из Берлина, где он лечился от предполагаемого отравления нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». После ареста Алексея Навального во многих городах России люди вышли на несанкционированные митинги в его поддержку. Первый состоялся в субботу, 23 января, а второй в воскресенье, 31 января. По оценке «ОВД-Инфо», было задержано более 4 тыс. и более 5 тыс. человек соответственно.

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