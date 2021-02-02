Красную площадь закрыли по просьбе правоохранительных органов

Федеральная служба охраны (ФСО) сообщила, что по просьбе правоохранительных органов доступ на Красную площадь ограничен с вечера понедельника, 1 февраля. Последний раз ее закрывали 31 января, когда сторонники Алексея Навального проводили акции протеста. Сегодня в Мосгорсуде проходит суд о замене условного срока господина Навального по делу «Ив Роше» на реальный.

«Красная площадь закрыта для посещения, она была закрыта днем ранее»,— сказал сотрудник ФСО «РИА Новости».

Сегодня, 2 февраля, в Мосгорсуде проходит выездное заседание Симоновского суда, на котором рассматривается представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене условного срока господина Навального на реальный. Сторонники политика с самого утра проявляют активность. По данным «ОВД-Инфо», за сегодняшний день задержаны уже 358 человек. 23 и 31 января по всей России прошли протестные акции, на которых задержали около 10 тыс. человек.

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