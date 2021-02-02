Правительство поручило до 5 февраля принять приказ о минимальных продажах топлива на бирже

Правительство России поручило Минэнерго и ФАС принять до 5 февраля 2021 года совместный приказ о минимальных объемах продажи топлива на бирже, говорится в протоколе совещания по ситуации на рынке топлива, которое прошло 28 января.

«ФАС России, Минэнерго России обеспечить принятие до 5 февраля 2021 года совместного приказа ФАС России и Минэнерго России об утверждении минимальной величины продаваемых на бирже нефтепродуктов, а также отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа, и требования к биржевым торгам»,— гприводит ТАСС выдержку из протокола.

Кроме того, кабмин поручил ФАС, Минэнерго, Минфину и МЭР до 1 марта 2021 года представить расчеты по влиянию корректировки демпфирующего механизма на бюджет и экономику нефтяных компаний. Также правительство рекомендовало российским нефтяным компаниям нарастить к 1 июня 2021 года коммерческие запасы бензина до 1,8 млн т.

По данным “Ъ”, на совещании у вице-премьера Александра Новака 28 января Минфин не согласился пойти на корректировку демпфера. В итоге нефтекомпаниям было рекомендовано дополнительно увеличить загрузку НПЗ, даже если это приносит им убытки.

Как прошло совещание — в материале “Ъ”.