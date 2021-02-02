ExxonMobil понесла первый годовой убыток с 1999 года

Американская нефтегазовая корпорация ExxonMobil представила результаты своей деятельности за четвертый квартал 2020 года и весь 2020 год. Квартальный убыток компании составил $20 млрд, тогда как годом ранее компания получила прибыль в $5,7 млрд. За весь 2020 год убыток ExxonMobil составил $22,4 млрд, а в 2019 году была зафиксирована прибыль $14,3 млрд. Годовой убыток 2020 года стал первым с 1999 года, когда ExxonMobil была образована путем слияния компаний Exxon и Mobil в рамках сделки на $73 млрд.

Сегодня утром о первом годовом убытке за последние десять лет отчиталась другая крупная нефтегазовая компания — британская BP.

Последствия пандемии COVID-19, вызвавшей замедление экономики по всему миру и снижение цен на энергоносители, привели к тому, что нефтегазовые компании стали одними из главных пострадавших. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), по итогам года спад производства нефти в среднем составил 9,3 млн баррелей в сутки относительно уровня 2019 года.

Впрочем, после публикации отчетности ExxonMobil ее акции выросли в цене на 3,8%. Эксперты объяснили это тем, что квартальная скорректированная прибыль компании, не учитывающая списание стоимости активов, составила в пересчете на акцию $0,03, тогда как аналитики FactSet ждали показателя лишь $0,01. Кроме того, инвесторам понравился довольно оптимистичный прогноз компании на 2021 год, в котором ExxonMobil пообещала продолжить выплату дивидендов и укрепить свой баланс.

Евгений Хвостик