BP впервые за десять лет завершила год с убытками

Базовый убыток от стоимости замещения — показатель, эквивалентный чистому убытку,— британской нефтегазовой компании BP по итогам 2020 года достиг $5,7 млрд. Это первый убыточный год для нефтедобытчика за последнее десятилетие. Кроме того, продемонстрированный результат оказался гораздо хуже прогнозов аналитиков, опрошенных Refinitiv, которые ожидали, что убыток компании по итогам года не превысит $4,8 млрд. Прошлый год компания завершила с чистой прибылью $10 млрд.

Главной причиной столь неудачного года для компании ее генеральный директор Бернард Луни назвал пандемию COVID-19, которая повлекла не только закрытие границ, но и падение спроса на нефть. «Кроме того, на результат повлияли значительно более слабые результаты в области маркетинга и торговли газом и более высокие списания в области геологоразведочных работ, частично компенсированные более высоким вкладом "Роснефти" и более низкими базовыми налоговыми сборами»,— говорится в отчете.

После публикации отчетности акции BP на Лондонской бирже понизились на 1,3%.

Кирилл Сарханянц