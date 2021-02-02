Индия станет ключевым центром производства вакцины «Спутник V»

В Индии будут производить столько же вакцины против COVID-19, что и в России, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он добавил, что заявка на одобрение вакцины в стране может быть подана в феврале или марте.

«Индия для нас — ключевой партнер, потому что Индия, фактически, будет производить столько же вакцины, сколько производит Россия. Это будет один из главных производственных центров мира для вакцины "Спутник V". Мы ожидаем подачу на одобрение вакцины либо в этом, либо в следующем месяце»,— сказал господин Дмитриев журналистам на брифинге (цитата по «РИА Новости»). «Мы можем даже назвать "Спутник V" российско-индийской вакциной, потому что у нас есть там пять партнеров по производству»,— добавил глава РФПИ.

Сегодня, 2 февраля, на сайте медицинского журнала The Lancet вышла статья о результатах третьей фазы клинических испытаний «Спутника V». По данным издания, эффективность вакцины составила 91,6%. Напомним, вакцина «Спутник V» была создана Центром имени Гамалеи и зарегистрирована в августе первой в мире. Она применяется в ходе массовой вакцинации в России, которая стартовала 18 января. По словам руководителя Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, к препарату «Спутник V» проявили интерес более 30 стран.

О продвижении российской вакцины — в материале “Ъ” «"Спутник" вышел на орбиту».