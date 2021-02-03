Лому не хватает гибкости

По оценкам ММК, цены на сталь внутри страны в январе—марте будут расти на 10–15% в месяц. Другие крупные металлурги считают, что мировые цены перешли к снижению, однако воздерживаются от прогноза динамики внутренних цен. Если ожидания ММК оправдаются, это увеличит шансы на введение запрета на экспорт лома, что выгодно ряду участников рынка.

Цены на сталь на российском рынке могут увеличиваться в январе—марте на 10–15% ежемесячно. Такой прогноз сделал гендиректор ММК Павел Шиляев на телеконференции о финансовых итогах компании за 2020 год. «В декабре мы все увидели рост цен. Мы про это и говорили, когда в декабре премия внутреннего рынка практически пришла к нулю. Это было ожидаемо, и январь, февраль и весь квартал мы видим, что внутренний рынок отыгрывает это снижение и подтягивается к своей привычной премии внутреннего рынка»,— заявил он.

Другие крупные металлурги занимают гораздо более осторожную позицию.

В «Северстали» заявили “Ъ”, что «на глобальном рынке в январе цены начали корректироваться в сторону понижения, российские цены традиционно повторяют глобальные тренды с задержкой в пару месяцев».

В НЛМК отметили, что «цены на глобальном рынке снижаются под влиянием производственных ограничений в Китае на 1–3% с начала года», и оснований для роста в компании «пока не видят».

Правительство начало активно обсуждать проблему роста цен на сталь на внутреннем рынке в декабре после жалоб застройщиков и машиностроителей. Металлургические компании настаивали, что рост цен вызван динамикой мирового рынка и является кратковременным. Они также согласились заключить с девелоперами прямые контракты.

Однако на этом фоне Минпромторг вновь стал разрабатывать планы полного запрета экспорта лома из РФ — главного сырья для производства арматуры. И если прогнозы Павла Шиляева сбудутся, у правительства появятся аргументы для запрета экспорта лома.

Не все металлурги поддерживают экспортные ограничения. Президент ассоциации «Русская сталь» и владелец НЛМК Владимир Лисин заявлял 29 января, что хочет попросить премьера Михаила Мишустина остановить обсуждение «непродуманных инициатив по введению ценового контроля с помощью тарифных ограничений экспорта металлопродукции и сырья». По его мнению, экспортные ограничения не приведут к коррекции цен на внутреннем рынке.

Владимир Лисин, владелец НЛМК, 29 января Экспортная пошлина на металлолом уже к концу квартала приведет к снижению ломосбора, дефициту и новому витку роста цен

В объединяющей ломозаготовителей ассоциации «Руслом.Ком» поддерживают Владимира Лисина. «После новостей об увеличении экспортной пошлины на лом черных металлов индекс цен на стальную арматуру стал опережать по росту индекс цен на стальной лом. Если принять уровень цен в январе 2020 года за 100%, то к середине декабря индекс лома составлял 143%, индекс арматуры — 174%. В начале января 2021 года индекс на арматуру перевалил за 190%, в то время как индекс цен на лом составил 173%»,— говорится в заявлении ассоциации, опубликованном 1 февраля.

У аналитиков другое мнение. Введение ограничений на экспорт лома будет способствовать снижению себестоимости производства стали в России, полагает исполнительный директор центра экономического прогнозирования Газпромбанка Айрат Халиков. «Большинство строительных компаний работают с относительно небольшим запасом по марже. Двукратный рост цен на арматуру в России за 2020 год некомфортен для них. Ситуация пока смягчается тем, что цены на цемент и бетон остаются стабильными, а спрос на жилую недвижимость поддерживается льготной ипотекой на первичном рынке»,— говорит Айрат Халиков.

Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров отмечает, что сейчас наблюдается восстановление цен на сталь в преддверии сезонного роста спроса. Поэтому, полагает он, в ближайшее время рост цен на сталь может продолжиться, с последующей коррекцией цен к концу лета.

Евгений Зайнуллин