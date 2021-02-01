Сталь легко отлилась

В 2020 году крупнейшие компании металлургической отрасли РФ сократили производство стали лишь на 2,4%, до 60,8 млн тонн, несмотря на падение спроса из-за пандемии. Во втором полугодии поддержать производство помогло наращивание экспорта, а к концу года общий спрос на металл в мире вырос, что разогнало цены до многолетних максимумов.

Крупнейшие металлургические компании России сократили по итогам 2020 года выплавку стали на 2,4%, или 1,5 млн тонн, следует из отчетности компании и расчетов “Ъ”. В общей сложности НЛМК, ММК, «Северсталь», Evraz, «Металлоинвест» и «Мечел» выплавили 60,8 млн тонн стали против 62,3 млн тонн в 2019 году. Официально свои производственные результаты на данный момент раскрыли Evraz Александра Абрамова, Романа Абрамовича и Александра Фролова, НЛМК Владимира Лисина, ММК Виктора Рашникова и «Северсталь» Алексея Мордашова.

Evraz снизил производство на 1,3%, до 13,6 млн тонн. Выплавка стали на американских активах холдинга сократилась на 15,1%, что вызвано падением спроса на трубы нефтегазового сортамента из-за снижения цен на нефть и газ в период пандемии. НЛМК увеличил производство на 1%, до 15,8 млн тонн. Выплавка ММК составила 11,6 млн, что на 7,1% меньше, чем в 2019 году. Компания объяснила это плановой реконструкцией стана 2500 и замедлением деловой активности из-за пандемии. «Северсталь» снизила производство на 4%, до 11,3 млн тонн. На ее показателях сказывается сокращение выплавки электростали из-за продажи сортового завода в Балаково.

Пока не отчитались о результатах «Металлоинвест» и «Мечел». В «Металлоинвесте» сообщили “Ъ”, что производство стали на предприятиях по итогам 2020 года увеличилось на 2%, почти до 5 млн тонн, что стало возможным в результате завершения в 2019 году реконструкции электропечей на «Уральской стали». «Мечел» по итогам девяти месяцев 2020 года снизил выплавку на 3%. Если компания сохранит динамику, то по итогам года будет произведено 3,5 млн тонн стали.

Согласно отчетам, в 2020 году металлургические компании увеличили поставки на экспорт. НЛМК сократил продажи на домашних рынках, под которыми имеются в виду Россия, ЕС и США, на 6%, до 10,7 млн, из-за снижения объемов поставок на рынке США и продаж сортового проката в России. Продажи на экспорт выросли на 17%, до 6,8 млн тонн, на фоне увеличения экспорта чугуна и сортовой заготовки.

Доля продаж «Северстали» на внутреннем рынке снизилась на 5%, до 60%. Это связано с ослаблением спроса на внутреннем рынке в 2020 году, а также с продажей сортового завода в Балаково, который был в основном ориентирован на продажи российским клиентам. Evraz сообщил об увеличении экспорта полуфабрикатов на 6,1%. Это вызвано увеличением доли экспортных продаж квадратной и круглой заготовок в продуктовом портфеле на фоне снижения спроса в России вследствие пандемии COVID-19.

При этом в четвертом квартале 2020 года спрос на сталь в мире резко вырос, и сейчас цены на металлопродукцию достигли многолетних максимумов. Как пишет ММК в своем отчете, из-за увеличения мировых котировок на металлопродукцию в четвертом квартале произошел резкий рост цен на складском рынке России.

Несмотря на снижение показателей у крупнейших компаний отрасли, World Steel Association считает, что производство стали в России по итогам года все-таки увеличилось на 2,6%, до 73,4 млн тонн, хотя мировое производство стали снизилось на 0,9%, до 1,8 млрд тонн. Из десятки крупнейших производителей увеличить выпуск удалось Китаю, России, Турции и Ирану. У Китая рост составил 5,2%, до чуть более 1 млрд тонн, Турция увеличила выплавку на 6%, до 35,8 млн тонн, а Иран — на 13,4%, до 29 млн тонн. Россия по итогам 2020 года стала четвертой страной по объему производства после Китая, Индии и Японии.

По мнению исполнительного директора центра экономического прогнозирования Газпромбанка Айрата Халикова, главным фактором, который позволил российским металлургам пройти кризис с минимальными потерями, стало улучшение экспортных возможностей начиная со второго квартала. Эксперт отмечает, что в США, Китае и ЕС из-за карантинов снизился сбор лома. В результате выплавка стали снизилась сильнее, чем спрос на металлопродукцию. В этих условиях страны начали наращивать импорт, что позволило российским металлургам перенаправить излишние объемы на мировой рынок.

Евгений Зайнуллин