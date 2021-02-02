02 февраля, вторник
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Мексика закупила вакцину «Спутник V»

Власти Мексики подписали контракт на поставку российской вакцины против коронавируса «Спутник V» от Центра имени Гамалеи, сообщил замминистра здравоохранения страны Уго Лопес-Гателль. Ранее стало известно о предварительных договоренностях Мексики с Россией о поставке 24 млн доз препарата.

«Вчера министр (здравоохранения Хорхе.— “Ъ”) Алькосер подписал соглашение, касающееся "Спутника V"»,— сказал господин Лопес-Гателль на пресс-конференции (цитата по ТАСС). Он добавил, что власти Мексики ждут решения об ускоренной регистрации российской вакцины.

Ранее Мексика одобрила использование вакцины британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфорда. По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране с начала пандемии зарегистрировано 1,9 млн случаев заражения коронавирусом. Умерли 159,1 тыс. человек с диагностированным COVID-19. Одна из стран Латинской Америки — Аргентина — уже зарегистрировала российскую вакцину Центра имени Гамалеи.

О продвижении российской вакцины — в публикации “Ъ” «"Спутник" вышел на орбиту».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя