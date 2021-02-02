Мексика закупила вакцину «Спутник V»

Власти Мексики подписали контракт на поставку российской вакцины против коронавируса «Спутник V» от Центра имени Гамалеи, сообщил замминистра здравоохранения страны Уго Лопес-Гателль. Ранее стало известно о предварительных договоренностях Мексики с Россией о поставке 24 млн доз препарата.

«Вчера министр (здравоохранения Хорхе.— “Ъ”) Алькосер подписал соглашение, касающееся "Спутника V"»,— сказал господин Лопес-Гателль на пресс-конференции (цитата по ТАСС). Он добавил, что власти Мексики ждут решения об ускоренной регистрации российской вакцины.

Ранее Мексика одобрила использование вакцины британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфорда. По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране с начала пандемии зарегистрировано 1,9 млн случаев заражения коронавирусом. Умерли 159,1 тыс. человек с диагностированным COVID-19. Одна из стран Латинской Америки — Аргентина — уже зарегистрировала российскую вакцину Центра имени Гамалеи.

О продвижении российской вакцины — в публикации “Ъ” «"Спутник" вышел на орбиту».