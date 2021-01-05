Мексика одобрила использование вакцины AstraZeneca и Оксфорда

Мексиканское Агентство по надзору за здоровьем (Cofepris) одобрило применение вакцины от коронавируса, созданной британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. О решении регулятора сообщил глава Минздрава Мексики Марсело Эбрард. В январе в стране началась вакцинация препаратом китайской компании CanSino Biologics Inc.

«Полученное от Cofepris одобрение на использование вакцины AstraZeneca в чрезвычайных ситуациях — очень хорошая новость»,— написал министр здравоохранения Мексики в Twitter. Он добавил, что скоро в стране начнется производство препарата.

В декабре Мексика также одобрила вакцину Pfizer и BioNTech. По последним данным, в стране число заболевших коронавирусом превысило 1,4 млн, умерли от COVID-19 более 127 тыс. человек.

О том, как в разных странах борются с пандемией, читайте в материале “Ъ” «Вакцина в подарок».