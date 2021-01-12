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Мексика может купить 24 млн доз вакцины «Спутник V»

Мексиканские власти могут использовать до 24 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил заместитель министра здравоохранения республики Уго Лопес-Гателль. Препарат получат 12 млн человек. С начала пандемии в Мексике заразились 1,5 млн человек, умерли 134 тыс.

«Мы достигли предварительных соглашений, которые потенциально могут дать правительству Мексики возможность получить вакцины <...> российского института имени Н. Ф. Гамалеи. Мы думаем, что мы могли бы использовать до 24 млн доз этой вакцины для 12 млн человек»,— сказал господин Лопес-Гателль на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Он рассказал, что на прошлой неделе побывал в Аргентине, где встретился с представителями российской стороны, как с учеными, так и с менеджерами, занимающимися продвижениям вакцины. В сентябре РФПИ сообщал о планах поставить в Мексику 32 млн доз вакцины.

В декабре Мексика одобрила вакцину Pfizer и BioNTech, а начале в января — препарат AstraZeneca и Оксфорда. С конца 2020 года в стране идет вакцинация медперсонала, с февраля власти планируют начать массовую вакцинацию пожилого населения.

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