Навальный назвал суд представлением и потребовал немедленного освобождения

Оппозиционер Алексей Навальный выступил на заседании в Мосгорсуде, где рассматривается требование Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) заменить его условный срок по делу «Ив роше» на 3,5 года колонии. Он назвал процесс «представлением» и потребовал немедленно освободить его.

Господин Навальный заявил, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) уже признал его невиновным по делу «Ив Роше». «Суть заключается в том, чтобы меня посадить по делу, по которому я уже признан невиновным <...> ЕСПЧ написал, что никакого дела не было. Оно полностью сфабриковано. Российская Федерация даже частично это признала. Мне выплатили компенсацию,— сказал он.— С упорством маньяка наше государство пытается посадить меня по этому делу. Уж чего-чего, а недостатка в уголовных делах против меня нет. Кому-то не хотелось, чтобы я вернулся в Россию как свободный человек. И мы знаем, кому».

Судья Наталия Репникова несколько раз просила Алексея Навального не заниматься в своем выступлении политической агитацией. «Давайте вернемся к представлению (ФСИН об изменении условного срока на реальный.— “Ъ”)»,— сказала она. «Я уже вернулся, я уже в центре этого представления. Это все представление и есть,— сказал Алексей Навальный.— Бывает так, что беззаконие и произвол надевает судейскую мантию и прокурорский мундир».

«Мы требуем нормального правосудия, нормальных выборов,— сказал оппозиционер.— В России много хороших вещей, а самая хорошая — это люди, которые не боятся, которые не отдадут нашу страну кучке продажных чиновников. Мое мнение: я требую немедленного освобождения меня и других арестованных».

Выездное заседание Симоновского суда по делу Алексея Навального началось в 11:00 сегодня, 2 февраля. Оно проходит в здании Мосгорсуда по причине большого интереса прессы к процессу. Напомним, Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево сразу по возвращении из Германии 17 января. Суд отправил его под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». После этого во многих городах России 23 и 31 января прошли протестные акции, на которых задержали около 10 тыс. человек.

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