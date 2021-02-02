Предприятия потребсферы Кубани в 2020 году перечислили в бюджет 46,5 млрд рублей

Предприятия потребительской сферы по итогам 2020 года перечислили в консолидированный бюджет Краснодарского края 46,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

По данным властей региона, Отрасль показывает постепенное восстановление после периода ограничительных мероприятий, введенных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Директор департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя края Роман Куринный отметил, что это связано с тем, что предприятия потребсферы получили отсрочки по уплате налоговых платежей, а организации малого и среднего предпринимательства, отнесенные к наиболее пострадавшим отраслям, были освобождены от уплаты налогов за 2 квартал 2020 года.

«Однако они обеспечили рост поступлений в консолидированный бюджет края в размере 3,8 млрд рублей»,– подчекрнул он.

По данным Краснодарстата, Оборот розничной торговли хозяйствующих субъектов всех видов деятельности в 2020 году составил 1,438 трлн руб., что в товарной массе на 4,8% меньше, чем годом ранее. оборот розничной торговли на 93,7% формировался организациями и ИП, ведущими деятельность в стационарной торговой сети. Доля продажи товаров на рынках и ярмарках составила 6,3%.

Оборот оптовой торговли организаций всех видов деятельности составил 2,13 трлн рублей, что в товарной массе на 3,2% меньше, чем годом ранее. На 88,1% он формировался организациями, основным видом деятельности которых является оптовая торговля. доля субъектов малого предпринимательства в обороте оптовой торговли всех видов деятельности в 2020 году составила 37%.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, борот общественного питания хозяйствующих субъектов всех видов деятельности Краснодарского края в 2020 г. снизился на 8,8% по сравнению с 2019 г. и составил 75,4 млрд руб.

Алексей Белянин