Оборот общественного питания в Краснодарском крае за год снизился почти на 9%

Оборот общественного питания хозяйствующих субъектов всех видов деятельности Краснодарского края в 2020 г. снизился на 8,8% по сравнению с 2019 г. и составил 75,4 млрд руб., следует из официального отчета Краснодарстата.

Оборот организаций (без субъектов малого предпринимательства), основным видом деятельности которых является общественное питание, в 2020 г. превысил 14,5 млрд рублей, что составляет 85,8% от аналогичного показателя 2019 г. в сопоставимых ценах.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, оборот общественного питания в Краснодарском крае за первое полугодие текущего года снизился на 29,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Максимальное снижение оборота кафе, баров, ресторанов и других предприятий общественного питания зафиксировано в апреле и мае 2020 г., когда данный показатель упал более чем на 60% относительно аналогичного периода предыдущего года и составлял 1,8-1,9 млрд руб. Постепенное восстановление данного сектора экономики произошло ко второму полугодию 2020 г. и к августу оборот предприятий превысил показатели прошлого года почти на 13%.

Ольга Логинова