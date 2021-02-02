Ставки наши тяжкие

В Кировский районный суд Астрахани направлено уголовное дело в отношении экс-руководителя областного правительства Расула Султанова и его бывшего заместителя Виталия Шведова. Чиновники обвиняются в получении у коммерческих банков кредитов по разорительным для регионального бюджета ставкам — от 7% до 8,5% годовых в то время, когда была возможность взять их у государства под символические 0,1%. Таким образом, по версии следствия, госбюджету был нанесен ущерб на сумму свыше 400 млн рублей.

Следователи ГСУ СКР по Южному федеральному округу разбирались с «кредитным делом» полтора года и за это время пришли к выводу, что глава регионального правительства Расул Султанов и его подчиненный министр финансов Виталий Шведов безосновательно привлекли коммерческие займы и нанесли тем самым многомилионный ущерб областному бюджету. Оба экс-чиновника обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК. «Дело после утверждения заместителем генерального прокурора Андреем Кикотем направлено в Кировский районный суд Астрахани»,— сообщила “Ъ” прокурор главного управления Генпрокуратуры в ЮФО и СКФО Елена Усачева.

Ход кредитному делу был дан летом 2019 года по итогам поверки деятельности правительства Астраханской области сотрудниками центрального аппарата ФСБ России.

Анализируя документы финансово-хозяйственной деятельности областной администрации, они обратили внимание на сомнительные договоры с рядом коммерческих банков.

Так, кредит на 6,2 млрд руб. региональному правительству был выделен по максимальным на тот момент ставкам — от 7% до 8,5% годовых. Выплаты из регионального бюджета по коммерческому кредиту превысили 400 млн руб. Было очевидно, что оснований для привлечения столь обременительного для бюджета займа не было. Необходимые деньги, как установили проверяющие, можно было взять у государства, причем по символической ставке — 0,1%.

Пока одни сотрудники ФСБ занимались выемкой документов в кабинетах регионального правительства, другие пришли домой к Расулу Султанову, к тому моменту уже успевшему уйти в отставку.

В ходе обыска в двухэтажном особняке были изъяты денежные средства, золотые часы, дорогое оружие и другое ценное имущество, которое попало под арест.

Под стражу взяли и самого экс-главу правительства. Тогда же был задержан и действующий министр финансов Виталий Шведов, который на тот момент к тому же исполнял обязанности ушедшего в отставку руководителя правительства. Оба до сих пор находятся под арестом.

Господин Султанов в госструктурах Астраханской области успел проработать больше 10 лет, сделав за это время успешную карьеру. В 2007 году он возглавил государственное предприятие «Астраханьавтодорремстрой», а спустя всего несколько лет перешел в региональное правительство, заняв пост вице-премьера по инвестиционной политике и имущественным отношениям. В 2011–2014 годах Расул Султанов совмещал должность вице-премьера и министра строительства и дорожного хозяйства. А в 2017 году чиновника выдвинули на пост главы правительства. Успешной карьере господина Султанова не мешали и коррупционные скандалы, в которые попадали его подчиненные. Так, за превышение должностных полномочий в 2019 году к трем годам условно был приговорен исполняющий обязанности министра строительства регионального правительства Олег Гужвинский.

Муса Мурадов