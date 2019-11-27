В жилье добавили условностей

Кировский районный суд Астрахани признал виновным в превышении должностных полномочий бывшего и.о. министра строительства региона Олега Гужвинского. Суд признал, что он незаконно предоставлял бюджетные субсидии некоммерческой организации. Бывший чиновник приговорен к трем годам лишения свободы условно. Приговор в отношении Олега Гужвинского стал третьим в череде уголовных дел, возбужденных летом астраханскими следователями по результатам проверок в коммунальной сфере.

В Астрахани вынесен приговор бывшему и.о. министра строительства и ЖКХ региона Олегу Гужвинскому. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области, экс-чиновник был признан виновным в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ).

По информации следственного управления, господин Гужвинский незаконно предоставлял некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» бюджетные субсидии для оплаты услуг коммерческой организации ОАО «Социальные гарантии». В результате бюджет Астраханской области потерял более 10 млн руб.

Как следует из материалов уголовного дела, «Фонд капитального ремонта» действует с 2015 года и помимо прочего занимался сбором платежей за капремонт. Руководство фонда приняло решение вывести эту работу на аутсорсинг. Рассылкой квитанций занялось АО «Социальные гарантии», 50,1% в уставном капитале которого принадлежит правительству Астраханской области. В «Фонде капитального ремонта» сочли, что, поручив часть работ сторонней структуре, сэкономят бюджетные средства. Субсидии на оплату услуг «Социальных гарантий» выплачивались сначала через министерство ЖКХ Астраханской области, затем через министерство строительства региона. К уголовной ответственности были привлечены все чиновники, возглавлявшие ведомства с 2015 года: Олег Гужвинский, Сергей Кучумов, Светлана Архарова и Василий ­Корнильев.

Первый заместитель министра ЖКХ области Светлана Архарова, которая, по версии следствия, и утвердила незаконное расходование средств регионального бюджета в мае 2015 года, обвинялась в нанесении ущерба бюджету в размере 1,8 млн руб. Приговор в отношении нее вынесен 7 ноября, чиновнице назначено два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

С октября 2015 по январь 2017 годов документы о выплате субсидий подписывал Сергей Кучумов, он, посчитало следствие, нанес ущерб региональной казне в размере 28,8 млн руб. Приговор в отношении него вынесен 15 ноября. Бывшему министру ЖКХ назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Затем обязанность по предоставлению субсидий перешла в минстрой. Олег Гужвинский возглавлял ведомство с января по февраль 2017 года, затем вернулся на должность в августе 2018 года. В промежутке министерством строительства Астраханской области руководил Василий Корнильев, приговор в отношении него еще не ­вынесен.

Чиновники не признавали вину.

Как писал „Ъ“, чиновники были задержаны в июле этого года, на следующий день после того, как Астраханскую область покинул заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть.

Тогда Следственный комитет заявил, что возбуждено 17 уголовных дел, в числе подозреваемых кроме чиновников числились предприниматели, участвовавшие в исполнении программы переселения из аварийного жилья.

Будет ли Олег Гужвинский обжаловать приговор и добиваться признания невиновности, пока не известно. Его адвокат Татьяна Иванушкина вчера была недоступна для комментариев.

Сергей Петунин