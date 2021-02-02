Google Stadia закрывает производство собственных игр и меняет стратегию

Американская корпорация Google объявила, что прекращает разработку и выпуск эксклюзивных видеоигр для собственного стримингового сервиса Stadia. В компании продолжат поддержку платформы, однако теперь сервис сосредоточится на поддержке сторонних издателей.

Google закроет две студии, основанные в Монреале и Лос-Анджелесе. Ни одна из них до сих пор так и не выпустила ни одной игры. В студиях работало около 150 человек, им постараются найти новые места в Google. Теперь в компании планируют давать возможность сторонним компаниям разрабатывать игры сразу на платформе Stadia, после чего получать отчисления с продаж. Сервис Stadia был запущен в ноябре 2019 года, он позволял с помощью облачных технологий запускать видеоигры без компьютера или консоли.

Евгений Федуненко