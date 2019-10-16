Сервис видеоигр Google Stadia выйдет 19 ноября

Американская корпорация Google через свой блог рассказала, что стриминговый сервис видеоигр Stadia выйдет 19 ноября. Платформа первоначально будет доступна только через специальное издание Stadia Founder`s Edition. Его можно приобрести по цене $126, оно включает в себя геймпад Google Night Blue, плеер Chromecast Ultra, а также игру Destiny 2 и три месяца подписки.

Сервис будет запущен в 14 странах (Бельгия, Финляндия, Италия, Нидерланды, Канада, Норвегия, Дания, Испания, Франция, Швеция, Германия, Великобритания, Ирландия, США). Для оптимального доступа к нему будет необходимо иметь скорость интернета минимум 10 Мбит/с, а для запуска игр в разрешении 4К — 35 Мбит/с.

В сентябре Apple запустила свой сервис по подписке видеоигр Arcade для iOS, macOS и tvOS более чем в 150 странах. Сервис также доступен и в России. В нем доступно более 100 игр — правда, большая часть из них предназначена для мобильных устройств.

Евгений Федуненко