Сбербанк предупредил начинающих инвесторов о новых видах мошенничества

Начинающие инвесторы могу столкнуться с новыми схемами мошенников, сообщил Сбербанк.

«Новая уловка жуликов — звонок от имени сотрудника Мосбиржи. Они представляются трейдерами или аналитиками и предлагают купить акции, которые дают высокие проценты. Часто обзванивают именно начинающих инвесторов — многие из них пытаются зарабатывать на минутных колебаниях на рынке, и потому их проще убедить»,— предупредила пресс-служба банка (цитата по ТАСС).

В банке напомнили, что сотрудники Мосбиржи не имеют право звонить инвесторам, а сама торговая площадка работает только с посредниками — брокерскими компаниями или банками, но не с физическими лицами.

Второй вариант мошенничества предполагает, что начинающим инвесторам звонят от имени известных брокеров с предложением открыть счет через ссылку. «Платежное окно, которое откроется при переходе, очень похоже на форму настоящего банка или брокера. Разницу заметить трудно»,— уточнил Сбербанк.

Как законодательно ЦБ пытается обезопасить инвесторов — в материале “Ъ” «Профучастники просят смягчения».