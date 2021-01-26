Профучастники просят смягчения

Участники финансового рынка просят ЦБ разрешить продавать неквалифицированным инвесторам простые структурные продукты, причем с защитой капитала — без ограничений. При этом предлагается параллельно усилить борьбу с мисселингом силами ЦБ и профильных СРО. По мнению игроков, ужесточение регулирования только ухудшит положение инвесторов, подталкивая их к вложениям в незащищенные инструменты. Регулятор пообещал изучить идеи профучастников.

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направила письмо в Банк России (с ним ознакомился “Ъ”) с просьбой смягчить проекта указания регулятора «О ценных бумагах, сделки с которыми могут совершаться… физическим лицом или за его счет, только если указанное лицо является квалифицированным инвестором». Документ дополняет законопроект, который определяет список сложных инструментов, доступных неквалифицированным инвесторам. Участники рынка предлагают разделять структурные продукты на простые и сложные, дав доступ неквалифицированным инвесторам к первым.

Как пояснил “Ъ” президент НАУФОР Алексей Тимофеев, структурные продукты (то есть те, доход по которым привязан к изменению стоимости базового актива) предлагается разделить на три группы, две из которых доступны неквалифицированным инвесторам, а третья — только квалифицированным. К первой отнесены самые простые для понимания инструменты, где гарантируется возврат капитала, а доход зависит от публичных показателей — индексов, курсов валюты и т. п. Вторая —продукты с неполной защитой капитала или со сложной формулой определения дохода. Они могут быть доступны неквалифицированным инвесторам, если соответствуют определенным условиям.

Такой подход поддерживают и банки. Как сообщил “Ъ” глава правового управления Ассоциации банков России Сергей Клименко, ассоциация проводит опрос среди своих членов: «Мы также предлагаем разделить структурные продукты по их сложности и дать неквалифицированным инвесторам доступ к простым». Кроме того, ассоциация выступает против байбэка (обязательства эмитента выкупать продукты по требованию ЦБ), поскольку такая практика может привести к банкротству ряда участников рынка или в целом к отказу от структурных продуктов из-за слишком высоких рисков потерь.

В целях обеспечения защиты граждан от заблуждений при приобретении ими структурных продуктов участники рынка в письме НАУФОР предлагают использовать механизм тестирования и предоставлять инвесторам полную и достоверную информацию о финансовом инструменте и связанных с ним рисках.

В Банке России заявили, что изучат предложения НАУФОР после их получения. Спор идет о том, в какую «обертку завернуть конфету, которая исходно кажется несвежей», считает гендиректор «Септем Капитал» Денис Кучкин. По его словам, в регулировании структурных продуктов необходимо делать упор на их продажах — то есть изъять «обертку» и сделать продукт прозрачным для инвесторов. Заместитель президента — председателя правления по инвестиционному и страховому бизнесу «БКС Мир инвестиций» Эдвард Голосов считает, что борьба с мисселингом должна вестись мерами надзора ЦБ и СРО путем введения дополнительного раскрытия информации и тестирования, а не запретами инструментов.

По мнению господина Голосова, в условиях снижения ставок у частных инвесторов еще меньше способов вложить свои сбережения, а после введения предложенных регулятором ограничений у неквалифицированных инвесторов, по сути, останется две альтернативы: депозиты и рыночные инструменты безо всякой защиты, со всеми вытекающими последствиями.

Представитель Сбербанка также считает, что при текущих низких процентных ставках по депозитам и облигациям наиболее привлекательным продуктом начинающим инвесторам покажутся акции, доходность по которым в целом выше, но цена которых при этом может значительно колебаться. Наиболее целесообразным, говорит он, представляется продолжение работы по предоставлению клиенту достоверной информации о продукте и его рисках в понятной инвесторам форме, а также внедрение ряда инициатив — периода охлаждения, наличия обязательных котировок вторичного рынка.

Полина Смородская