Правительство РФ разрешило летать за границу из Кольцово

Международные перелеты из аэропорта Кольцо будут возобновлены с 8 февраля, данное решение было принято накануне на заседании оперштаба, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что данное решение было принято на основании улучшения эпидемиологической ситуации в России и отдельных странах. Помимо Екатеринбурга, международное авиасообщение разрешили возобновить Астрахани, Иркутску, Махачкале, Минеральным Водам, Нижнему Новгороду, Перми и Хабаровску. Москва возобновит авиасообщение с Грецией и Сингапуром.

Напомним, ранее аэропорту Кольцово разрешили принимать рейсы из Армении и Беларуси. Сразу после этого авиакомпания «Уральские авиалинии» анонсировала возобновление рейсов в Ереван.