«Уральские авиалинии» запустят прямой рейс из Екатеринбурга в Беларусь

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустит прямой рейс из Екатеринбурга в Минск, сообщили в пресс-службе компании. Рейсы будут выполняться с 11 февраля один раз в неделю по четвергам.

«Минск – абсолютно новое направление для авиакомпании. Раннее жители Урала могли улететь в столицу Беларуси рейсами “Уральских авиалиний” только с пересадкой в Москве или Санкт-Петербурге в рамках код-шерингового соглашения», — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что для того, чтобы вылететь за границу, пассажирам нужно будет сдать отрицательный тест на COVID-19 не ранее, чем за 72 часа до вылета. Для возвращения в Россию нужно будет заполнить анкету на Едином портале Госуслуг, а также предоставить результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный в течение трех дней после прилета в Россию.

Напомним, ранее «Уральские авиалинии» сообщили об открытии с 14 февраля рейсов из Екатеринбурга в Дубай. Как ранее писал “Ъ-Урал”, правительство РФ разрешило летать за границу из Кольцово.