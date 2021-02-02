Судья прервала заседание по делу Навального на обед

Симоновский райсуд, который сегодня, 2 февраля, рассматривает дело о замене условного срока оппозиционеру Алексею Навальному по делу «Ив Роше» на реальный, объявил перерыв на два часа. Заседание началось в 11:00, оно проходит на выезде в Мосгорсуде.

Как передает корреспондент “Ъ”, судья объявила «технический перерыв» на два часа, «чтобы все сходили пообедали». «Можно кого-нибудь в Макдональдс послать?» — шутит Навальный. Судья добавила, что заседание возобновится в 16:00, и вышла из зала.

17 января Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии. Суд отправил его под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». После этого во многих городах России 23 и 31 января прошли протестные акции, на которых задержали около 10 тыс. человек. Сегодня на время заседания вокруг Мосгорсуда усилили меры безопасности, полиция уже задержала более 200 человек.

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