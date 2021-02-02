На Кубани доля безналичных платежей в общественном транспорте в 2020 году выросла вдвое

Жители Краснодарского края за 2020 год оплатили 50 млн поездок общественном транспорте безналичным способо. Это вдвое больше, чем годом ранее,подсчитал Сбербанк.

Лидерами по этому показателю стали Краснодар и Сочи, где количество безналичных платежей выросло в 2,2 раза.

По данным Сбербанка, больше всего безналичных транзакций было декабре 2020 года (6,5 млн транзакций), а также в сентябре (6,3 млн) и октябре (6,2 млн) 2020 года. Меньше всего фактов безналичной оплаты было зафиксировано в апреле прошлого года – 590 тыс. В финансовой организации это связывают с карантином по коронавирусу, введенным в крае с 31 марта. Динамика оплаты начала расти в мае 2020 года, а уже в июне количество транзакций превысило показатели начала года, добавляет Сбербанк.

Автоматизированная система оплаты проезда в общественном транспорте - совместный проект Сбербанка, администрации Краснодарского края и операторов «Электронный билет Кубани» и «Дарапти». В 2020 году ее участниками стали Армавир, Кореновск, ст. Северская, Лабинск, Тимашевск, Абинск и Гулькевичи. За год терминалами оборудованы 1328 бортов транспорта, прирост составил 60%.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в январе-сентябре 2020 года жители Краснодарского края потратили 550 млрд руб., оплачивая платежными картами товары и услуги. Количество безналичных транзакций за этот же период увеличилось на 37% и составило 730 млн операций.

Алексей Белянин