На Кубани объем безналичных операций в январе-сентябре 2020 года вырос на 16%

В январе-сентябре 2020 года жители Краснодарского края потратили 550 млрд руб., оплачивая платежными картами товары и услуги. Об этом сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России.

Количество безналичных транзакций за этот же период увеличилось на 37% и составило 730 млн операций.

Замначальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев сообщил, что доля безналичных расчетов от общего числа операций по картам в 2020 году достигла 90%.

«Мы видим, что жители и гости Кубани все чаще именно расплачиваются картами за покупки и услуги, а не снимают с них деньги. Безналичные расчеты стали одной из отличительных особенностей нашей стремительной жизни благодаря активному росту банковской инфраструктуры, а также введению новых платежных сервисов», – прокомментировал он.

По данным регулятора, на 1 октябя 2020 года в Краснодарском крае приходилось 31,2 устройство для приема платежных карт. Это на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в Краснодарском крае работает более 176 тыс. таких устройств. Среди них 7,1 тыс. банкоматов и более 162 тыс. терминалов. По этому показателю Кубань уступает только Московскому региону и Санкт-Петербургу.

Всего в Краснодарском крае выпущено 10,3 млн банковских карт. Таким образом, на каждого жителя региона приходится по две карты.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в первом квартале 2020 года жители и гости Кубани потратили более 162 млрд руб., оплачивая товары, работы и услуги платежными картами. Объем безналичных операций вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25,6%. Количество безналичных транзакций по картам превысило 207 млн операций (больше, чем в первом квартале 2019 года на 55%).

Алексей Белянин