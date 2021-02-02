Кремль призвал приехавших на суд над Навальным дипломатов не вмешиваться в дела России

Иностранные дипломаты, которые приехали на заседание Симоновского суда по делу оппозиционера Алексея Навального, имеют на это право, но они не должны вмешиваться во внутренние дела России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также призвал их не оказывать давление на суд. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала присутствие дипломатов на заседании «вмешательством во внутренние дела» и «саморазоблачением коллективного Запада».

По данным «РИА Новости», на заседании присутствовали: США, ЕС, Великобритании, Германии, Швейцарии, Нидерландов, Швеции, Австрии, Чехии, Литвы, Канады, Латвии, Польши и Норвегии.

«Они вольны действовать в рамках Венской конвенции о дипломатических отношениях. Но никак не за рамками этой конвенции, и конечно же, дипломаты никоим образом не должны вмешиваться во внутренние дела России и тем более допускать каких-либо действий, которые хоть как-то ассоциировались бы с попытками давления на независимый суд»,— заявил господин Песков во время пресс-колла.

Вопрос о том, можно ли связывать действия дипломатов с давлением на суд, он переадресовал в Министерство иностранных дел (МИД). Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что это «не просто вмешательство во внутренние дела», а «саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России».

«Напомню, что традиционно дипломаты в зарубежных судах поддерживают своих граждан. Даже если западники рассматривают Навального как "своего", он гражданин Российской Федерации. Это уже не просто вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Это саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России. Или это попытка психологического давления на судью?» — написала госпожа Захарова в Facebook.

В посольстве Великобритании заявили, что присутствие дипломатов на суде — обычная практика. «Дипломатическое присутствие на судебных процессах является обычной практикой»,— заявили в пресс-службе посольства «РИА Новости».

Сегодня, 2 февраля, суд рассматривается вопрос о замене условного срока оппозиционеру Алексею Навальному на реальный по делу «Ив Роше» из-за нарушения условий испытательного срока. Заседание Симоновского суда проходи в выездном формате в Мосгорсуде. У здания усилены меры безопасности. Около Мосгорсуда уже задержали более 200 человек.

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