«Синьхуа»: военные в Мьянме освободили большинство задержанных чиновников

Мьянманские военные освободили большинство задержанных министров государственного и регионального уровня, сообщает агентство «Суньхуа» со ссылкой на источник среди военных. Кого именно освободили, он не уточнил.

По словам источника, военные решили освободить из-под стражи задержанных во вторник утром, 2 февраля. «Могут произойти перестановки среди основных министров путем назначения квалифицированных лиц»,— сказал собеседник агентства.

1 февраля военные Мьянмы взяли под контроль власть в стране и объявили чрезвычайное положение на год. Они арестовали нескольких руководителей страны, в том числе президента Вин Мьинта, лидера правящей партии Мьянмы «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи и других чиновников. Военные обвинили национальную избирательную комиссию и правящую партию в фальсификации выборов. Также они анонсировали новые выборы.

Подробности — в материале “Ъ” «Мьянма переболела демократией».