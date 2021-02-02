«Москве могут объявить экономическую войну»

Германия не собирается останавливать строительство «Северного потока-2» — так в Берлине отреагировали на призывы Парижа отказаться от проекта. Требование Франции необоснованно и ошибочно, заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. А представитель МИДа Германии Кристофер Бургер подчеркнул, что просьбы некоторых европейских стран приостановить строительство газопровода не меняют позицию Германии. Накануне госсекретарь по европейским делам Франции Клеман Бон обратился к Берлину с предложением отказаться от «Северного потока-2» на фоне ареста оппозиционера Алексея Навального. Обозреватель “Ъ” Максим Юсин считает, что дело против политика может спровоцировать новую волну антироссийских санкций и поставить под угрозу будущее газопровода.

То, что происходит сейчас вокруг Алексея Навального, включая суд над ним и акции протеста в российских городах, может вызвать беспрецедентный кризис в отношениях Москвы и Европейского союза, а также привести к новой волне антироссийских санкций — на сей раз гораздо более жестких, чем даже за Донбасс. Именно такой невеселый прогноз озвучивали в последние дни источники в ключевых европейских столицах.

Этот пессимистический настрой только укрепила новость последних суток: Париж устами государственного секретаря по европейским делам Клемана Бона потребовал отказаться от проекта «Северный поток-2» в качестве реакции на арест Навального.

До сих пор Франция — один из главных европейских тяжеловесов — столь радикальных заявлений не делала, сейчас же она, похоже, готова присоединиться к антироссийскому лагерю, представители которого (в первую очередь, поляки и прибалты) требуют максимально жестких санкций.

А значит, давление на Германию, которая остается едва ли не последним защитником газопровода в Евросоюзе, будет еще больше усиливаться.

Как считают источники в ЕС, последним шансом избежать катастрофического обрушения российско-европейских отношений может стать визит в Москву главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, намеченный на 4-5 февраля.

Против этого визита с самого начала выступали сторонники «жесткой линии» в ЕС, они считали, что с Кремлем говорить сейчас вообще не о чем, а сам факт подобной поездки станет «подарком Владимиру Путину».

От Борреля требовали, если уж он настаивает на своем визите, предъявить Москве ультиматум от имени Европы: если до такого-то срока Навальный не будет освобожден, новые санкции неизбежны. Здесь, впрочем, возникает вполне понятная угроза: если посланец ЕС будет говорить с Москвой языком ультиматумов, визит становится бессмысленным, а его встреча с Владимиром Путиным, которая, по некоторым данным, пока значится в рабочем графике президента России, в этом случае вообще не состоится.

Есть и еще одна опасность: за два дня до начала визита Борреля должен состояться суд над Алексеем Навальным, в результате которого он может быть приговорен не к условному, а к реальному тюремному заключению. Это создаст негативный фон для визита, а, возможно, (этого не исключают европейские источники), вообще станет поводом для его отмены.

Провал миссии Жозепа Борреля станет сигналом для инициаторов новой волны европейских санкций. И вопрос уже будет только в том, насколько жесткими они окажутся, индивидуальными или секторальными, затронут или нет «Северный поток-2».

Есть и еще один повод для беспокойства в Кремле: сейчас решается вопрос, будут ли европейцы координировать санкционные шаги с новой администрацией США.

Именно это станет одной из главных тем обсуждения в ходе предстоящего в скором времени европейского турне госсекретаря Тони Блинкена. Положительное решение этого вопроса будет означать, что Москве фактически объявлена экономическая война.