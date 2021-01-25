Евросоюз сформулирует ответную реакцию

Евросоюз может ввести новые санкции в отношении России в связи с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального. Обсуждение этой темы запланировано на 25 января Советом ЕС по иностранным делам. На прошлой неделе аналогичная дискуссия прошла в Европарламенте. Участники встречи тогда резко осудили арест оппозиционера, назвав его незаконным. В качестве одной из возможных мер реагирования европейские политики предлагали полную блокировку проекта «Северный поток-2».

Какие новые ограничения можно ожидать от Евросоюза в ближайшем будущем? Доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули уверен, что пока речь будет идти о расширении персонального санкционного списка: «Как мне представляется, самая очевидная и формально безвредная для структуры отношений, а структура все-таки базируется на экономике между Россией и ЕС, было бы расширить персональный состав лиц, подпадающих под санкции, и, соответственно, нанести удар какой-то по финансовым авуарам этих людей. Потому что понятно, что у них бизнес-интересы и какие-то активы в ЕС есть. Первое, что они будут рассматривать — это именно персональный состав, попутно, действительно, могут быть какие-то другие вещи. Но тут, мне кажется, надо всегда учитывать, что ЕС подходит к санкциям реактивно. Если бы, скажем, акции, меры, принимаемые в отношении протестующих, перешли некую грань — они, понятно, были жестокими, но тут стороны разошлись с ничейным счетом, можно сказать — я предполагаю, что был бы какой-то новый возможный предмет для санкционного обсуждения. Сейчас же я думаю, что они в первую очередь ограничатся персональными какими-то мерами».

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Впрочем, исключать возможность экономических санкций, в том числе в отношении проекта «Северный поток-2», все же нельзя, говорит директор Института научной информации по общественным наукам РАН Алексей Кузнецов: «Евросоюз может пойти на новые санкции, которые будут не сильно, но все-таки бить негативно по самому Евросоюзу. И очень многие ограничительные меры в отношении России очень по-разному сказываются на отдельных странах-членах. При этом ЕС предпочитает в таких делах демонстрировать солидарность, поэтому если, предположим, самой пострадавшей будет в экономическом плане Германия, а подавляющее большинство стран вообще не пострадает, то при наличии политической воли в Германии могут быть такие санкции введены.

«Северный поток-2» вообще уже давно стал какой-то разменной картой в политическом диалоге. При этом мы до конца не представляем, насколько смена власти в США будет на этом сказываться. То есть не исключено, что сложившиеся сейчас обстоятельства станут хорошим поводом для Евросоюза делать то, что им все равно всячески рекомендовали сделать Соединенные Штаты Америки в последние дни или недели. Поэтому введение санкций под благовидным для европейцев предлогом не исключено.

Европейский союз предпочитает делать акцент на политических санкциях.

Теоретически, конечно, инструментов у них огромное количество, начиная от собственности, которая находится на территории Евросоюза и принадлежит россиянам и заканчивая какими-то торговыми ограничениями. Но я не думаю, что конкретно сейчас речь будет идти об ограничении торговли».

С требованиями освободить Навального выступили представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Аналогичные заявления последовали со стороны властей многих европейских государств. Европейские власти также осудили действия полиции на несогласованных протестных акциях в России в субботу. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил сожаление в связи с «массовыми задержаниями, непропорциональным применением силы, отключением интернета и телефонной связи» — так он написал в Twitter.

Андрей Загорский