«Время работает на Россию»

Судно-трубоукладчик «Фортуна», которое должно достраивать газопровод «Северный поток-2», приступило к работам в территориальных водах Дании. Обозреватель “Ъ” Максим Юсин задумался о перспективах проекта, на который усиливается давление со стороны США и европейцев.

На фоне того, как США и Европарламент требуют остановить строительство газопровода «Северный поток-2», в территориальных водах Дании возобновляются работы по прокладке оставшихся километров. Проект из экономического все больше превращается в политический и даже геополитический.

Вопрос стоит предельно остро: кто кого? Сумеют ли США с помощью беспрецедентных экстерриториальных санкций остановить проект, к которому не имеют никакого отношения?

Сумеет ли Москва, не считаясь с экономическими издержками, довести его до конца, как это неоднократно обещали российские власти?

Или же труба так и останется недостроенной на несколько процентов, став символическим памятником неспособности России и ее партнеров в Европе противостоять самой мощной сверхдержаве?

На первый взгляд, может показаться, что перспективы газопровода туманны. Опасаясь американских санкций, из проекта выходят одна европейская компания за другой (правда, ни одну из них нельзя назвать незаменимой). Усиливается и политическое давление, особенно на фоне ареста Алексея Навального и митингов в российских городах в его поддержку. Оппоненты Москвы в ЕС требуют увязать судьбу газопровода с вопросом прав человека в России — соответствующую резолюцию на прошлой неделе принял Европарламент.

В то же время, если смотреть на вещи в более широкой, исторической перспективе, для Москвы вырисовывается далеко не столь плачевная картина. Показательным в этой связи стало недавнее интервью, которое дал агентству PAP министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Представитель страны, занимающей в отношении России наиболее непримиримую позицию, был настроен весьма пессимистично. По его словам, в Германии, ключевой стране Евросоюза, победили сторонники продолжения строительства газопровода. «Видно желание продолжать проект в экономических интересах Германии, без учета интересов других стран — не только ЕС, но и, например, Украины», — посетовал глава МИД Польши.

То есть Збигнев Рау понимает, что у Варшавы, возглавляющей коалицию оппонентов газопровода в ЕС, не так уж много шансов на итоговую победу. Если смотреть на положение вещей не с позиций сегодняшнего дня, а стратегически, поляки и остальные оппоненты Москвы не могут не замечать несколько неприятных для них фактов.

Во-первых, Германия, несмотря на давление США, поляков и прибалтов, по-прежнему настроена на завершение проекта. И в обозримом будущем ее позиция едва ли поменяется. Дело в том, что лидером партии ХДС, а значит, возможным преемником Ангелы Меркель на посту канцлера, только что был избран Армин Лашет. Среди всех немецких политиков он один из самых убежденных сторонников сотрудничества с Москвой. А несколько дней назад он заявил, что судьбу газопровода не следует увязывать с протестами в России.

Во-вторых, как верно подметил польский министр, «Северный поток-2» действительно отвечает экономическим интересам Германии. Из 55 млрд кубометров газа в год, которые планировалось по нему прокачивать, лишь 4 млрд предназначалось для потребления внутри страны. Остальная часть должна идти дальше в Европу. То есть Берлин укрепляет свои позиции на рынке газа, становясь ключевым транзитным хабом на континенте, в том числе за счет Украины, о чем с горечью напомнил польский министр. Но таковы уж законы рынка. Немцы думают прежде всего о своих интересах, а не о польских или украинских. Особенно сейчас, когда из-за пандемии все страны сталкиваются с нехваткой средств и считать приходится каждый евроцент.

В-третьих, отказ Германии от угля, а в перспективе (под давлением «Зеленых») и от атомной энергии делает неизбежным увеличение зависимости от газа, в первую очередь российского, трубопроводного. Холодная зима в Европе напомнила, что газ остается незаменимым видом топлива.

В-четвертых, с приходом к власти в США администрации Джо Байдена для американских сланцевиков, процветавших при Дональде Трампе, наступят тяжелые времена.

Демократы не станут поддерживать эту отрасль (у них другие обязательства, другие приоритеты и другие спонсоры), не станут заставлять зарубежных партнеров, особенно в Европе, покупать сжиженный газ из США. Его приток на европейский рынок неизбежно снизится — покрывать возникший дефицит придется опять-таки прежде всего за счет газа из российских трубопроводов.

Иными словами, несмотря на трудности, которые сейчас переживает «Северный поток-2», время работает на Россию и на тех в Германии, кто ставит во главу угла экономические интересы своей страны.