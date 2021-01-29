Республиканцы и демократы сошлись на России

Американские демократы и республиканцы, противостоящие друг другу по ряду принципиальных вопросов, похоже, нашли почву для единства: ею стала антироссийская политика. Республиканцы, приветствуя критику президента Джо Байдена в адрес России, подчеркивают: жесткая политика по отношению к Москве велась и при Дональде Трампе — твердости не хватало разве что в его публичных заявлениях.

«Я хотел бы поладить с Владимиром Путиным» — эти слова бывшего президента Дональда Трампа, как и ряд других подобных заявлений, в свое время не только породили в России надежды на улучшение отношений с США, но и создали господину Трампу среди демократов репутацию «друга Владимира Путина».

Мифическая слабость Дональда Трампа перед лицом России не только стала поводом для расследований, но и использовалась в предвыборной кампании нынешнего президента США Джо Байдена — он, напомним, называл господина Трампа «щеночком» российского лидера.

Созданный политическими противниками образ мало соотносился с действительностью: администрация Дональда Трампа стала одной из наиболее антироссийских в новейшей истории, причем схожий настрой был и у других политиков-республиканцев.

Потому решительная риторика Джо Байдена — по следам его разговора с Владимиром Путиным, в котором американский лидер упомянул и масштабную хакерскую атаку, и дело Алексея Навального, и якобы оплату Россией убийства военных США в Афганистане,— стала для многих американских политиков долгожданным изменением тональности заявлений Белого дома.

«Весь этот шум вокруг Путина и Трампа был из-за того, что Трамп что-то не говорил публично. Но если смотреть на политику, не было администрации, которая жестче вела бы себя с Россией,— заявил в беседе с изданием Politico сенатор Марко Рубио.— В том и проблема, что вся критика касалась того, что он не сказал на пресс-конференции».

«Очевидно, что Путин — злонамеренный участник международных отношений. Он ужасный лидер. Ведет себя как бандит. Я рад, что мы даем ему отпор»,— прокомментировал разговор, в свою очередь, сенатор-республиканец Рой Блант, один из руководителей партии.

Свое слово сказал и влиятельный лидер республиканского меньшинства Сената Митч Макконнелл. По его словам, администрация Дональда Трампа предприняла против России решительные действия и обеим партиям стоит сохранить это наследие — республиканцы к этому готовы. «Если президент Байден и его команда готовы всерьез противостоять Китаю, России и другим угрозам, пусть продемонстрируют это. Без постоянных и серьезных вложений в глобальное и современное силовое присутствие американское лидерство рискует стать лишь пустым, риторическим»,— заявил господин Макконнелл.

Впрочем, он и его однопартийцы сочли Джо Байдена даже слишком мягким по отношению к Владимиру Путину, особенно в вопросах, касающихся продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), который оба лидера договорились продлить на пять лет. «Не стоит относиться к контролю за вооружениями как к религии»,— пожурил демократов Митч Макконнелл.

К критике присоединился его коллега из Техаса Джон Корнин: «Путину только это и нужно, четкое продление ДСНВ. Для него это огромный подарок».

Демократы тем не менее подчеркивают: жесткая линия в отношении России никуда не денется и ее следует отделять от контроля за вооружениями. «Я рад, что президент стремится продлить ДСНВ, но придерживается жесткой линии по всем другим вопросам. Россия понимает только силу, так что это отличное начало. Думаю, от президента Байдена вы увидите не только слова, но и действия, которые эти слова подтверждают»,— заверил издание Politico сенатор-демократ Роберт Менендес, который собирается возглавить комитет Сената по международным делам.

Алексей Наумов