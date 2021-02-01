«Тинькофф» закроет позиции клиентов по акциям двух компаний, о которых заговорили на Reddit

«Тинькофф Инвестиции» принудительно закроет 2 февраля в 17:00 мск все короткие позиции (когда инвесторы ставят на снижение цены бумаг) по акциям American Airlines и Bed Bath & Beyond. Это произошло после того, как котировки двух америкаских компаний в последние несколько недель активно разгоняются частными инвесторами с Reddit.

Пользователи социальной сети Reddit координируются и скупают акции случайных компаний. Активность инвесторов с платформы приводит к резкому росту акций тех или иных компаний. Так армии частных инвесторов подняли падающие акции сети американских магазинов GameStop на 400%. Потом они переключились на другие акции.

«Любой брокер в любой момент может потребовать от клиента закрыть непокрытую позицию — это стандартная распространенная практика в таких ситуациях, направленная на то, чтобы максимально защитить интересы клиентов»,— сообщила Forbes пресс-служба «Тинькофф Инвестиции». По информации издания, решение коснется около 1000 клиентов.

В беседе с TJ представитель «Тинькофф Инвестиций» назвал причиной решения закрыть позиции клиентов «высокую волатильность». «Если этого не сделать, то при негативном сценарии у инвесторов не будет времени на самостоятельные действия и биржа заставит брокера принудительно закрыть все непокрытые позиции по данному эмитенту в короткий промежуток времени»,— сказали в пресс-службе.

В России American Airlines и Bed Bath & Beyond торгуются на Санкт-Петербургской бирже. Представитель биржи сообщил Forbes, что с 1 февраля по акциям компании Bed Bath & Beyond клиринговый центр МФБ (дочерняя компания Санкт-Петербургской биржи) уже повысил штраф за непоставку ценных бумаг для участников клиринга с 10% до 400% годовых. «По нашему мнению, данная мера будет стимулировать участников торгов закрывать рискованные непокрытые короткие позиции и не открывать новые», — сказал изданию представитель биржи.

О тактике частных инвесторов — в материале “Ъ FM” «Пользователи Reddit устроили панику на рынке».