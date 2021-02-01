Neuralink вручила обезьяне чип

Илон Маск вживил в мозг обезьяны чип и научил ее играть в видеоигры силой мысли. Во время интервью на площадке Clubhouse бизнесмен пообещал предоставить видеодоказательство примерно через месяц. Мозговой чип размером с небольшую монету, который разработали в компании Neuralink, распознает сигналы мозга и передает их компьютеру. Полгода назад ученые уже сообщали, что имплантировали такие же устройства в мозг двух свиней. При этом Маск подчеркнул, что в перспективе эта технология сможет помогать парализованным людям в управлении компьютером или смартфоном.

Впрочем, пока разработку прорывной назвать не получается, объясняет профессор Сколковского института науки и технологий Филипп Хайтович: «Этой технологии уже несколько десятков лет, и она используется в экспериментальной науке достаточно широко для понимания того, как работает наш мозг. Обезьяны тоже являются достаточно частыми объектами просто потому, что их мозг максимально приближен к человеческому, он достаточно большой и позволяет изучать очень сложные процессы, например, как кодируются в мозге объекты, когда мы на них смотрим. Есть экспериментальные примеры, когда парализованным пациентам вживлялись подобные электроды, с их помощью они управляли автоматической рукой для каких-то действий.

Сейчас есть гораздо более простые примеры, когда можно с помощью неинвазивных интерфейсов, которые надеваются на голову, как обруч какой-то, считывать электромагнитную активность мозга и играть в компьютерные игры. Мозг достаточно индивидуален, и вживить эти электроды одинаковым образом даже двум обезьянам невозможно, то же самое с человеком. Для этого приходится, во-первых, достаточно долго тренировать свой мозг, а, во-вторых, создавать специальные компьютерные программы, которые смогут сигналы мозга переводить на язык механических действий».

Разработкой чипов для коммуникации мозга с компьютером Neuralink занимается с 2017 года. По словам директора компании Макса Ходака, их имплантаты представляют собой устройство с более чем 3 тыс. электродов, каждый из которых тоньше человеческого волоса. При этом стоить такой чип будет несколько тысяч долларов. Реальный потенциал технологии можно будет раскрыть только после испытаний на человеке, уверен заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета МГУ Александр Каплан:

«Надо вживить достаточное количество контактов, они были сделаны, и количество электродов составляло 100-200 штук. При том, что у нас порядка 10 млрд нервных клеток, 200 штук — это, конечно, очень мало для того, чтобы попытаться расшифровать эти самые намерения. В этой части очень больших успехов добился Маск, он в прошлом году продемонстрировал такой кибернетический автомат производства компании Neuralink, который может буквально за 20 минут вживить несколько тысяч контактов прямо в мозг.

По моей оценке, никакой проблемы нет с тем, чтобы таким автоматом добиться 50 или 100 тыс. контактов. Это очень много, и это очень большое достижение, поскольку это делается уже автоматом. Если бы это делалось вручную нейрохирургом, то это заняло бы неделю, может быть, две.

Спектр вот этих отношений к компьютеру существенно расширяется. На обезьянах это довольно-таки трудно показать, это можно показать только на человеке. Когда человек, например, мог бы при помощи такого имплантата через синтезатор говорить, это еще не сделано. Сама технология вживления электродов дала тут большой скачок, поэтому я ожидаю, что именно компания Neuralink первая покажет вот такие супервозможности».

Несколько месяцев назад Илон Маск заявлял, что в будущем его мозговые чипы смогут регулировать уровень гормонов в организме, позволят людям слышать звуки за пределами «обычных частот», а также будут помогать концентрироваться и снимать чувство тревоги.

Ульяна Миненкова